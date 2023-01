ARUANNE LUGEJALE ⟩ Mudist tuli majja

Kui ajakirjanik teatab, et ta sai töö juures kunstielamuse, siis midagi head see tavaliselt ei tähenda. Viidatakse kas kraanikaussi kogunenud mustade kruuside installatsioonile või keegi on tekitanud küljendus- või montaažilauale arusaamatu sõnumiga šedöövri, mis läheb ümbertegemisele. Kõrge kunst arvuti tagant intervjuule jooksvat inimest enamasti ei ohusta. Aga võta näpust!