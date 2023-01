ARUANNE LUGEJALE ⟩ Klassikalise muusika pooltund päästab ajakirjaniku kiire argipäeva

Oleme võtnud suunaks pakkuda esinemisvõimalusi noortele õppivatele pianistidele ning suur osa esinejatest ongi tulnud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaudu, aga ka mujalt. Tore on see, et aja kulgedes on meie väikesed kontserdid omas ringkonnas populaarsust kogunud ning esinemissoove on tulnud ka muusikutelt endilt.

Repertuaari valivad pianistid enamasti ise, sel moel on olnud väga põnev avastada just enda maitset klassikalise muusika maailmas. Tundub, et rahulolu on vastastikune – pianistid on kiitnud meie inspireerivat keskkonda, head klaverit ja ka akustikat. Pea kahe aasta jooksul on meil esinenud palju ägedaid muusikuid, näiteks Sten Heinoja, Marcel Johannes Kits, Piret Mikalai, Mantas Šernius, Hans Christian Aavik koos Karolina Žukovaga, Mihkel Poll, Johan Randvere, Samuel Bezerra, Silvia Ilves, Sten Lassmann jpt.