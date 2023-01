Võru linnagaleriis avatakse Viljandi kultuuriakadeemia tudengite näitus.

Näitus koosneb praeguste ja endiste üliõpilaste töödest ning kajastab nende arusaama oma rollist infokandjatena mineviku ja oleviku vahel. Esitletud on nii õppetöö käigus kui lõputööna valminud esemed: rõivakomplektid, vaibad, kindad, metallist nõud, ehted ja sepised. Inspiratsiooni on ammutatud traditsioonilistest mustritest, värvidest, kujunditest, tehnoloogiatest. Lisaks saab galerii seintel olevate vaatmike abil lõputöödega lähemalt tutvuda.

Näitusel esitletakse ka tekstiili eriala üliõpilaste valmistatud tekke, kudumeid ja rõivakomplekte, mis esindavad nii traditsioonilähedast kui uusloomingulist vaadet pärandile. «Kätli Saarkoppel-Kruuseri poolt valminud rõivakollektsioon kolme põlvkonna eri vanuses naisele on ehe näide esemelise pärandi tänapäeva toomisest. Inspiratsiooni on ammutatud vaarema Maria pruutteki kui perekondliku pärandi tikandimotiividest, mida järgmistel põlvkondadel on võimalik edasi kanda ja anda,» rääkis väljapanekust rahvusliku tekstiili eriala õppejõud Diana Tuulik.