SUUR KELMUS ⟩ Üle 1000 käsikirja varastanud mees võib pikaks ajaks vangi minna

Bernardini, kes töötas Londonis kirjastaja Simon & Schusteri heaks, esines aastaid agentide ja kirjastajatena e-posti teel, et saada kirjanikelt ja nende esindajatelt veel avaldamata teoseid. Pettus sai avalikuks möödunud aasta jaanuaris, kui FBI Bernardini New Yorgi JFK lennujaamas kinni võtsid.

Kirjastus Simon & Schuster esindaja sõnas, et oli süüdistustest teada saades šokeeritud. «Autorite intellektuaalomandi kaitse on Simon & Schusteri jaoks esmatähtis,» ütles kirjastaja reedeses avalduses.

Juba 2019. aastal paljastas Margaret Atwoodi agent, et sihikule on võetud Atwoodi teos «Testamendid» (eesti keelde tõlgitud 2020). Samuti on Stieg Larssoni Millennium-sarja rootslastest toimetajad avaldanud, et nende poole pöördus väidetav kolleeg Itaaliast, kes soovis eeleksemplari, et alustada teose itaalia keelde tõlkimist.