kultuurivedur ⟩ Kultuuriüldsus põnevil: kes saab Postimehe Kultuuriveduri aastaauhinna?

Kultuuriveduri laureaat 2022 on praegu veel saladus, see selgub otseülekandes. Kultuurivedur on ajalehe Postimees iga-aastane auhind ja aunimetus, mida antakse välja alates 2005. aastast. Tiitliga kaasneb käsitööna valminud vedur, mille on meisterdanud puusepp Boris Puusepp.