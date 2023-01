Otsekohene Iggy Pop keeldus Grammy elutööauhinnast: ma vihkan neid inimesi!

«Mulle muudkui helistati ja ma ütlesin iga kord oma mänedžerile, et ma ei taha nendega rääkida, ma vihkan neid inimesi. Mulle tundus, et nad tahavad minust oma muuseumieksponaati teha,» meenutas Iggy Pop.

«Lõpuks ma rääkisin naisega, kes mind Grammyga seoses kätte püüdis saada. Ta kostis, et nad tahavad mulle elutööauhinda anda, sest ilma minuta ei oleks Billie Eilishit või Lil Nas X'i,» lisas Iggy Pop. «Tema sõnul olen ma otseselt seotud uute artistidega, kes sel aastal Grammysid võitsid. See on ühe inimese arusaam. Las ta siis arvab nii.»