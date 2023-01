Verine minevik: hinnatud elektroonilise muusika DJ osutus sõjakurjategijaks

Rolling Stone'i poolt läbi viidud uurimises selgus, et just Golubovići näeb ühel kuulsamal fotol, mis Bosnia sõja käigus tehtud. Fotol, mille klõpsas ameeriklasest fotoajakirjanik Ron Haviv, virutab Golubović demonstratiivselt jalaga tapetud tsiviilisikute suunas.

Rolling Stone'il õnnestus kindlaks teha, et Golubovićile maksis raha Serbia poolsõjaväeline rühmitus Arkani Tiigrid, kes Bijeljinas massimõrva läbi viisid. Ainult üks selle rühmituse liikmetest, Boban Arsic, on siiani sõjakuritegude eest karistada saanud.

EXIT festival ütles Rolling Stone'ile, et katkestas hinnatud DJ'ga igasugused sidemed, kui päevavalgele tuli Golubovići seotus 30 aasta taguse massimõrvaga. «EXIT on alati hinnanud rahu, armastust ja sallivust noorte inimeste seas. Need on väärtused, mida meie piirkond toona kangesti vajas,» kommenteeris festival.