Eesti keeles ilmus Goethe kuulus «Itaalia-reis»

«Itaalia-reis» on Johann Wolfgang von Goethe reisikiri aastatest 1786–1788, mis sisaldab vahetuid muljeid ja kirjeldusi, mõtisklusi ja kirjavahetust. Ametialase karjääri tipul olnud Goethe koges töiste ja õukondlike kohustuste tõttu üha suuremat rahulolematust ning 1786. aasta sügisel suundus ta ootamatult reisile. Tulemuseks on vapustav meistriteos, mida järgnevatel aastasadadel on pidevalt loetud ja mis on tõlgitud paljudesse maailma kultuurkeeltesse. Nüüd on teos kättesaadav ka eesti keeles.