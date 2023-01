Selgunud on noorteromaanikonkursi võitja

Käsikirja «Lenda, vaba lind» peategelane on tüdruk, kes tutvub salapärase metsas kohatud noormehe Joonataniga ning tükk aega segatakse jälgi, kuhu poole lugu hakkab arenema. Käsikirjas «Mina, sina ja nemad» sõidavad lasterohke pere vanemad välismaale ning vanemad ja nooremad lapsed peavad omapäi hakkama saama.

Ära märgiti Marek Liinevi käsikiri 1Raske on olla inimene», mis kirjeldab peamiselt ühe pere läbielamiste kaudu Eestisse jõudnud sõda ja selle tagajärgi.

Tänavu toimus noorteromaani konkurss juba kaheteistkümnendat korda ning konkursile saabus 23 käsikirja. Eesti Lastekirjanduse Keskus ja kirjastus Tänapäev korraldavad noorteromaani võistlust 2000. aastast, kui võitis Aidi Valliku käsikiri «Kuidas elad, Ann?». Nende kaheteistkümne konkursi jooksul on esitatud kokku üle 300 käsikirja, millest raamatuna on ilmunud üle 50. Konkursi žürii koosnes Lastekirjanduse keskuse töötajatest ja kirjastuse Tänapäev toimetajatest. Võistluse auhinnafond on 3500 eurot.