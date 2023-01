Kinodesse jõuab Hlynur Pálmasoni draama «Jumalamaa»

Filmi tegevus leiab aset 19. sajandil ning selle peategelaseks on noor Taani preester Lucas, kes saadetakse Islandi kaugeimasse ossa, et ehitada sinna kirik ning jäädvustada pildikaameraga kohalikke inimesi. Ülesanne ei saa aga olema kerge, sest preester peab rinda pistma nii karmi keskkonna kui enda eelarvamustega.

Esimesest saarele astumise hetkest on ilmselge, et mees ei ole ülesande täitmiseks õige inimene. Kogenematu ja naeruväärselt uhke Lucas on paranoiline ja usub, et kõik kohalikud räägivad teda halvustavalt taga. Suurimaks probleemiks osutub noore preestri jaoks aga tema giid Ragnar, kes tunneb end karmis looduses nagu kodus. Nende suhe areneb pikkamööda järjest teravamaks ning üha enam põrkuvad kõrgi usumehe ja lihtsa talupoja maailmavaated. Mida rohkem tähelepanu Lucas külale koondab, seda enam kaldub ta kõrvale oma eesmärgist, missioonist ja ka moraalist.