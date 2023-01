INTERVJUU ⟩ Paide teatri uus juht: majanduslik sõltumine kogukonnast ei oleks olnud lahendus

Ent Paide teater ei lõpetanud tegevust, ehkki sellisel kujul, nagu see viimased neli ja pool aastat eksisteeris, seda enam tõesti ei ole. Suurepärane uudis on aga see, et Paide teatrit asus aasta esimesel päeval juhtima Mariliis Peterson, Paide teatri- ja muusikamaja endine kultuurijuht, kelle visioon tõotab Paide teatrielule helgeid päevi, sest vaatamata vähenenud rahastusele ja väiksemale kollektiivile näeb ta võimalusi midagi ägedat korda saata.