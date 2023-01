Postimehe kultuuriveduri laureaat on teatrijuht Peeter Jalakas

Jalakas on Von Krahli teatri looja, algupärase ja kunstiküpse Eesti teatri rajaja. 30 aasta jooksul on Rataskaevu 10, endises trükitööliste liidu majas tehtud kaasaegset lavakunsti. See maja aga on peale teatri kultuuri maja kõige laiemas mõttes. Kontserdid, tantsuööd, õllekannud ja kuulsad Von Krahli täidisega torud: see, mis toimus nende ajal, vahel ja taga, on erutanud, tõuganud ja raputanud Eesti kultuuri kõige laiemal pinnal.

Foto: Tairo Lutter

Kui vastselt kultuurivedurilt otse küsida, kas teie, Peeter Jalakas, olete Eesti teatrit muutnud, siis vastab ta enesekindalt: «Arvan, et olen küll.»

Von Krahli teater koos oma baariga on 30 aasta jooksul olnud nagu üks rammusa mullaga peenar, kust on võrsunud rohkem kultuuriideid, kui jõuab kokku lugeda. Kuna Jalakas on ka terava pilgu ja hea maitsega restoraniärimees, on ta andnud baaride ja restoranide külastajatele võimaluse seda kultuuripeenart jõudumööda väetada.

Krahli lipukirjaks on olnud «Puhas kunst». Mida need sõnad täna Peeter Jalakale tähendavad? «Kompromissitust ja ausust. Ega see lähtekoht olegi väga muutunud. Sisu küll, jah,» vastab Postimehe kultuurivedur 2022.