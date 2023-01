KULDGLOOBUSED ON JAGATUD! ⟩ Paradiisisaarel pühitakse pisaraid rahaga

Ääretult populaarne «Valge lootos», mille teine hooaeg hiljaaegu lõppes, on üks viimaste aastate eredamaid televisioonielamusi. On pea erakordne, et seriaal, mille esimene hooaeg oli juba seriaaliloome meistriklass, suudab oma edu korrata ka teise hooajaga, mis pole sugugi vähem esmaklassiline ja hämmastav.