Postimehe KULTUURIVEDUR 2022 on Peeter Jalakas ⟩ Me kõik oleme Krahli lapsed!

Nii kiirelt üksmeelset Postimehe kultuuriveduri otsust, kui sel aastal Peeter Jalaka valimisel, juhtub harva. Kultuuriveduril, mis on Boris Puusepa tehtud puust vedur, on rattad all, seega soovime me Postimehe poolt mitte ainult tänada tehtu eest Jalakat, vaid anda jõudu ja hoogu jätkamiseks, innustada veduriks olemist ning endaga kaasa tõmmata ka kas siis kogu või mingit osa Eesti kultuurist.