EESTI LAUL 2023 ⟩ I poolfinaali laulude paremusjärjestus: kas võitja on juba selgunud?

Kahekümne laulu seast, mis tänavu võistlustulle astuvad, leiab eripäraseid ja põnevaid lugusid märksa rohkem, kui eelnevatel Eesti Laulu aastatel. On sellest ka varem räägitud, kõige tähelepanuväärsemalt Robert Linna, kes ütles, et igavatele ja «liiga ühte auku» lauludele pani ta koheselt hindeks null ning selle reegli järgimine on üldpilti vaadates end selgelt ära tasunud. Lood on eriilmelised ning minu jaoks kerkisid üles vaid paar üksikut lugu, mille ülesehitus, idee ja üldine emotsioon sarnaneb märgatavalt mõne eelmisel aastal Eesti Laulu või Eurovisiooni-konkurentsi pääsenud lauluga.