ESIETENDUS LÕPPES OVATSIOONIGA ⟩ Eesti balletitrupp vaimustas Iirimaad läbi müüdud etendusega

«Kui lugeda kokku, siis müüdud on tõesti etendustele kokku 13 000 piletit,» lisas Maaten. «Kui nii palju silmapaare saab kontakti Eesti kultuuriga, siis peab see küll olema kõige võimsam etteaste, mida eestlased on kultuurivallas Iirimaal teinud. On võib-olla ette tulnud üksikuid väiksemaid kontserte-esinemisi, aga nii massiivset ja suurejoonelist Eesti esindatust siin küll varem ei ole olnud!»