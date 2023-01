ARVUSTUS ⟩ Igaühel tuleb oma biiti ise kanda...

Iidne rahvatarkus ütleb, et korralik pidu eeldab mõnusat seltskonda, piisavas koguses õigeid aineid ja/või vedelikke ning – last, but not least – head muusikat. Kusjuures esimese komponendi puudumist on vajadusel võimalik edukalt kompenseerida viimase kolmega. Räägin seda õpetatud juttu siin vaid selleks, et rõhutada, kui olulist ja asendamatut rolli mängib muusika meie elu emotsionaalsete kõrghetkede saavutamisel, pikendamisel ja pühitsemisel.