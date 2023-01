AK ⟩ Eksnatsist massimõrvari intiimsed memuaarid

Ega Jonathan Littelli «Eumeniidide» (2006) tutvustustes mainita just sageli, et teose ingliskeelne tõlge pälvis 2009. aastal ajakirjalt The Literary Review halva ilukirjandusliku seksi preemia. Pigem saame lugeda, et tegu on selle sajandi ühe suurteosega, mille ootamatule müügimenule lisaks sai osaks kaks Prantsuse peamist kirjandusauhinda, Goncourt’i ja Prantsuse Akadeemia preemia.