AK ⟩ Armastuse tagajärjed

Suundusin kohe raamatukokku, asjatundja soovitused kuluvad ära, eriti pärast mu läbikukkunud eksperimenti, kui laenutasin kolm juhuslikku raamatut, millest suutsin läbi lugeda ainult ühe. Samas ei riski ma hea uue otsinguil tagakaanelt alati tutvustusi lugeda, sest neis võidakse midagi põhjapanevat ette ära öelda. Ka selle raamatu puhul oli see õige valik, sest tagakaanel on kirjas midagi, mis oleks pannud mind raamatut lugema kindla eelhoiakuga.

Ørstavikust teadsin ainult seda, et ta on sündinud 1969. aastal, et raamat ilmus norra keeles 1997. aastal, mida oli ka lugemisel reaaliatest aru saada, näiteks kuulatakse kassette ja suitsetatakse igal pool, ja et Sigrid Tooming on temalt tõlkinud veel ühe raamatu, «Kirikuõpetaja» (eesti keeles 2010). See info ei seganud õnneks lugemist.