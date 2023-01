KINDEL LAKS ⟩ Kaks laevahukku ja kainestav randumine Tallinnas

Lõksus minevikus ja tulevikus korraga

Kuigi minu jaoks pole üldiselt mingi probleem vaadata linateoseid iMDB reitinguga «allapoole igasugust arvestust» ja neid ka filmigurmaanide meelehärmiks nautida, tekkis mus siiski teatav sportlik huvi, kui nägin, et uus Netflixi sari «1899» on keskmiseks hindeks saanud üsna haruldase 8/10 ja mõni osa lausa 9. Annaksin isegi sama palju – esiteks on tegu nii salakavala ulmekaga, et alguses pole päris pikka aega arugi saada, et tegevus ei toimu meie maailmas. Seetõttu teevad ka salamisi sisse hiilivad üleloomulikud nähtused pikal laevareisil palju rohkem närvikõdi, kui teeksid mõnes kosmoses või haldjamaailmas rändamise sarjas. Teiseks pole meeletult keeruline, aga imeb endasse ja pakub koos mitmekesise helitausta ja silmi paitava visuaaliga mõnusa puhkuse igapäevaelust. Ja helipildis on kena kuulda ka rohkem kui üht keelt korraga.