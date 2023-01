NÄDALA FILM ⟩ Kuulsus, raha ja armastus kõverpeeglis

Käisin filmi vaatamas oma lastega. Neist kumbki polnud ETV telelavastust näinud, seega polnud neil põhja all. Võib-olla ongi loomulik, et iga põlvkond teeb mingist klassikateosest oma filmiversiooni. On ju soomlased vändanud «Tundmatust sõdurist» tervelt kolm filmiversiooni pluss teleseriaali. Lastele film meeldis.