NÄDALA PLAAT ⟩ Kaido Kirikmäe subkultuurimaja

Kaido Kirikmäele on alati meeldinud mõte pisikesest poeruumist, kus heliplaatide ja T-särkide vahele mahub ka mõni tore kontsert koos toredate kuulajatega. Viljandis saab see unistus nüüd teoks.

Mitmekülgse Kaido Kirikmäe elektrooniline muusika on mulle alati meenutanud sõnadeta luulet. Tema värske album «Epic» on taas suurepärane näide sellest, kui kõnekas saab tegelikult olla, ilma et sõnu kasutaks. Olemise telg on kulg ja Kaido Kirikmäe läheneb sellele oma subkultuurides karastunud tunnetusprismaga, kus filosoofiline stoilisus on segatud paraja mässumeelsusega.