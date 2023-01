Sarimõrvar Dahmeri ohvri ema: Evan Peters poleks pidanud selle rolliga Kuldgloobust võitma

1991. aastal võttis kannibal ja seksuaalkurjategija Dahmer elu 31-aastaselt Anthony Hughesilt, kelle ema Shirley ütles TMZ'le, et Peters oleks pidanud tänukõnes meenutama Dahmeri ohvrite perekondi, kes aastakümnete taguseid jõhkraid kuritegusid unustanud pole. «Peters oleks pidanud vähemalt mainima perekondi, kes nende roimade pärast edasi kannatavad. Ta oleks võinud ka öelda, et Hollywood peaks lõpetama mõrtsukate lugude jutustamise ja neile tähelepanu andmise.»

Selle asemel, et ohvrite perekondi meenutada, mainis Peters tänukõnes, et Dahmerist tehtud lühisarjast tuleb loodetavasti ka midagi head. Menukat lühisarja varemgi kritiseerinud Shirley Hughes sellist kommentaari ei mõista. «Sellest ei tule mitte midagi head!» arvas pojast ilma jäänud ema. «See toob Dahmeri pärast kannatada saanud perekondadesse leina juurde. Pered peavad kunagist tragöödiat uuesti ja uuesti läbi elama.»

«Maailmas on palju haigeid inimesi. Kui näitlejad võidavad roimarite kehastamise eest auhindu, siis nende hullumeelsus ei rauge, vaid nad saavad sellest lihtsalt hoogu juurde,» leidis Tony Hughesi ema. «Häbiväärne, et meie tragöödiaga lihtsalt raha tehakse. Ohvrid ei ole sentigi näinud. Meil on iga päev väga raske.»