Erivajadustega inimesed kimpus: teatrisse on keeruline pääseda

Teemapäeva «teater | ligipääsetavus» eesmärk on tuua kokku erivajadustega inimeste esindajad ja teatrid, et ühiselt arutada, milline on olukord Eesti teatrite ligipääsetavusega ning mida saaks tulevikus paremini teha, et teatriskäik oleks erivajadusega inimesele mugavam ja meeldivam kogemus. Teemapäev koosneb ettekannetest, mis lähenevad teatrite ligipääsetavusele erinevatest perspektiividest, ning kokkuvõtvast arutelust, kus saavad kõik üritusel osalejad sõna sekka öelda.