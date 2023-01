Quentin Tarantino «Cinema Speculation»

Raamat algab tüütult, ta loetleb avapeatükis, mis filme kui noorelt mis kinos nägi, kuid siis läheb raamat paremaks. Naised ei mõista kunagi «King of New Yorki», ütles Laurence Fishburne. Tarantino keskendub 1970. aastate filmidele, aga need on tõelised meestekad.