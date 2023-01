KULTUURIS KUUM ⟩ Päkapikudisko 30! Nagu päkapikud, ei kao kusagile ka päkapikudisko

Üheksakümnendate aastate tantsuartistid kinnitavad kui ühest suust, et toonase muusika iseloomustamiseks kasutusele võetud uudissõnad «vaibakloppimine» ja «päkapikudisko» mõtlesid välja need, kellel oli põhjust olla kade. Muusikaprodutsent Aarne Valmise sõnul ei oska tagantjärele keegi öelda, kes esimesena päkapikudisko nimetuse kasutusele võttis, kuid selle taga võis olla arvamus või lootus, et nii nagu päkapikud vilksatavad lapsi rõõmustama vaid korraks, nõnda kiiresti kaovad ka verinoored poisid-tüdrukud, kes kippusid staažikatelt pillimeestelt präänikut ära võtma.