NÄDALA PERSOON ⟩ Semper ja Ojasoo: kurjuse taga on banaalne kihk midagi saada või kuhugi jõuda

Algul pidi see olema üks sootuks teine näidend – Shapespeare’i «Torm» –, kuid kurjus on valla ja see pole uudis; uudised on kurjust täis juba pikemat aega. Sellal kui riigid haaravad relvi, reageerivad teatrid omal kombel: kõikjal Euroopas tuleb välja klassikalise vana mõrtsukatöö «Macbethi» uuslavastusi. Nii ka Eestis: 19. jaanuaril Estonias – Draamateatri, Eesti Kontserdi, Olari Eltsi ja ERSO koostöös.