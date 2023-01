SEKSISÜMBOLI LAHKUMINE ⟩ Suri Itaalia üks kaunimaid filmitähti

Lollobrigida jõudis rahvusvahelise kuulsuseni tänu 1953. aasta filmile «Beat the Devil», kus meespeaosa mängis Humphrey Bogart. Varem oli Lollobrigida üles astunud mitmetes tähelepanuväärsetes Euroopa filmides. Pimestav kaunitar Lollobrigida tõmbas mitmete tunnustatud filmitegijate, aga ka ärimeeste tähelepanu.

Temast oli eriliselt huvitatud miljardär Howard Hughes, kes nägi Lollobrigidast fotosid ja kutsus ta Hollywoodi, lootuses näitlejatari võrgutada. Lollobrigida oli aga aasta varem abiellunud Sloveeniast pärit arsti Milko Škofičiga ning tõrjus kõik lähenemiskatsed. «Ta muudkui üritas mind kätte saada. Aga see tal ei õnnestunud, sest meie vahel oli liiga palju erinevusi. Ma ütlesin talle, et kui ta kogu oma rahast ilma jääb, siis võib-olla abiellun temaga. Võimalik, et teda üllatas, kui vähe mind tema rahahunnikud huvitavad.»