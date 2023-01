Animatsioonifestival Animist Tallinn ootab uusi filme

Animist Tallinn leiab aset kolmandat korda 16.–19. augustini, festivali keskuseks on teist aastat kino Sõprus. 2023. aastal on festivali alateemaks «Inimene ja loom». Festivali korraldab MTÜ Animist Tallinn. Animisti toetavad Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ja Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet.

Eesti Filmi Instituudi animafilmide ekspert Peep Pedmanson: «Oma lühiduse tõttu pole lühianimatsioonil kaasaegses kinokultuuris sellist kohta nagu muudel filmiliikidel. Lühianima elab keskmise kionokülastaja fookusest väljaspool, n-ö peavoolust kõrval, piletitulule orienteeritud kinod lühianimat ei näita. Ühelt poolt on see lühianima nõrkus, teisalt ka trump. Kuna publikuedule orienteerumine pole lühianimale sisse kodeeritud, on tal rohkem vabadust seigelda servapidi «puhta kunsti» maailmas. Peamine suhtlus publikuga ja oma sõnumi levitamine toimub lühianimatsioonil festivalide kaudu, mis on justkui ülemaailmsed oaasid keset mammonale orienteeritud maailma. Ja paradoksaalsel kombel pääseb hea lühianima tänu festivalidele levima kauem ja kaugemalegi kui ta seda suudaks kodumaise kinoleviga piirdudes. Eesti kunstiline lühianima on oma festivaliedu tõttu hinnatud kõikjal maailmas, selles pole kahtlust, kuid tänu Animistile pääseb Eesti publik osa saama ka muu maailma lühianimakultuurist. Lühidalt öeldes, siiani imetles maailm vaid meie šedöövreid, nüüd imetleme meiegi nende omi. Seetõttu toetab Eesti Filmi Instituut seda festivali rõõmuga. Animist väärib kaasaaitamist, kaasaelamist, külastamist, nautimist.»