ERILINE TAASÜHINEMINE ⟩ Rokkar Steve Vaile tagastati aastakümneteks haihtunud «juustukitarr»

Muusikavideos säranud roheline kitarr meenutab kangesti Šveitsi juustu, sest täpselt nagu juustus, on selle sees suured augud. Vai sõnul plaanis ta seda instrumenti tookord ammu Rothiga tuurile minnes kasutada, kuid pärast muusikavideo filmimist haihtus see jäljetult prooviruumist jäljetult. Kitarr oli kadunud 36 aastat, kuni see leiti eelmisel aastal Tijuanast noore Ivan Gonzales Acosta poolt tema vanavanemate pööningult.