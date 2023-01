JAAN TOOTSENI ERIMEELSUSED ERRIGA ⟩ Legendaarne «Ööülikool» jätab Eesti Rahvusringhäälinguga hüvasti

Suurest muutusest andis Tootsen teada «Ööülikooli» Facebooki grupis. «Praeguses olukorras võtame oma nais-meeskonnaga korraks aja maha ja peame «Ööülikooli» nõukoguga plaani. Unistus on luua «Ööülikoolile» ja selle sõsarsarjadele päris oma platvorm. Soov on, et ka «Ööülikooli» uued saated jääksid kõigile vabalt kättesaadavaks. Loodan, et varem või hiljem leiavad «Ööülikooli» saated avaldumiskanali ka ERRis.»

Pikemas kirjas selgitab Tootsen, et aasta tagasi aset leidnud töökoosolekul ütles ERRi juhatuse esimees Erik Roose, et kuna Tootsenile kuulub «Ööülikooli» kaubamärk, siis ei saa Tootsen olla Rahvusringhäälingu koosseisuline liige. «Valisin võimaluse, et mulle jääb «Ööülikooli» kaubamärk, aga edaspidi teen saateid oma firma - Aadam ja pojad - alt. Samuti ei meeldinud ERRi juhatusele, et kaitsesin ära ka «Laste ööülikooli» kaubamärgi, kuigi see on samast nimeperekonnast,» tõdeb Tootsen.