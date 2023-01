Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonda asub juhtima Sille Pihlak

«Mul on hea kindel tunne asuda EKA arhitektuuriteaduskonna dekaani ametisse, kui minu selja taga on neli eelmist teaduskonna juhti, kes jätkavad meil arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala õppejõududena. Saan ehitada oma visiooni juba nende rajatule ja toetuda heale nõule ka edaspidi,» sõnab Sille Pihlak ja lisab: «Kui arhitektuur on ühiskonnas kujunenud väärtuste, mitte lühiajaliste moevoogude, peegeldus, siis on meie töölauale lisandunud hulganisti uusi aspekte – materjaliteadusest tootmistehnoloogiateni, kunstilistest võimalustest majanduslike piiranguteni, ehitise jalajäljest rajatiste tähendusväljani – mida on vaja vägagi fragmenteerunud maailmas terviklikku elukeskonda põimida. Kus mujal eksperimenteerida, kui mitte akadeemias ja mitte Eestis?