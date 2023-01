Ajaloolane David Vseviov sõjavastasest Eesti-Venemaa koostööfilmist: selles loos pole kangelasi

«Kapten Volkonogovi põgenemise» žanri määratleda pole üksüheselt lihtne. Seda kinnitab toodud ülevaates ka Eesti Filmi Andmebaas, milles sedastatakse, et tegemist on üheaegselt põnevusfilmi, draama ja õudusfilmiga. Millele on siin ja seal lisatud veel variantidena «seiklusfilm» ning «sõjavastane film».