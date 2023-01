EESTI ANIMAHITI OSCARI-RALLI JÄTKUB ⟩ «Sierra» linastus Los Angeleses filmiekspertidele

«Rentisime garaaži, sest ralliteemalisele filmile tundus see ainuõige lahendus ja soovisime klassikalise kinosaali-linastuse asemel Oscari-kampaaniasse natuke vürtsi lisada. Õhtut saatnud meeleolude põhjal oli see õige otsus. Aplaus oli võimas ja külaliste tuju hea,» kirjeldas Aasa rallifilmile korraldatud erilinastust. «Üritusele olid kutsutud Ameerika filmiakadeemia liikmed ja kohalikud indie-animaatorid. Teiste seas olid kohal DJ Douggpound ja eestlastele tuttav Alar Kivilo. Vestlust autoritega juhtis Ameerika Filmiakadeemiasse kuuluv indie-animaator Sean Buckelew.»

«Organiseerimise protsess ise oli küllaltki sürr,» lisas produtsent. «Tegutsema pidi loovalt ja turbokiirusel. Pühapäeva hilisõhtul maandusime pärast 20 tunnist lendu LA-s. Esmaspäeva hommikul vaatasime garaaži üle, et näha, kas paik on ikka linastuskõlbulik. Õhtul läksid välja kutsed. Tegu on endisest autotöökojast ringi ehitatud näitusepinnaga, mis on täis taimi ja ekraane. Paremini «Sierraga» haakuvat kohta olnuks keeruline leida. Väga lahe, et meie esmapilgul hullumeelsena tundunud idee vilja kandis!»