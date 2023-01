Selgus 2022. aasta populaarseim raamat

«Rahva Raamat avalikustas 2022. aasta jooksul oma raamatupoodidest enim ostetud raamatute nimekirja. Edetabelit troonib ülekaalukalt Eero Epneri teos «Lembit Ulfsak». Nüüdseks on see ka läbi kõigi aastate meie kauplustes müügil olnud biograafiate edetabeli TOP 10 seas. Teost lühikese ajaga nii palju müüdud, et lettidelt leiab juba kolmanda trüki,» kinnitab Lisette Raud Rahva Raamatu turundusosakonnast. Raamatu edu on seda erilisem, et elulood pole juba aastaid raamatumüügiedetabelites esikohal olnud.