ARVUSTUS ⟩ Paroodilises spioonikomöödias tühistab naer kurjuse

Nüüd «39 astet», mille Rakveres lavastas Kati Kivitar 2010. aastal. Ugala suurel laval esietendus spioonikomöödia jõulukuu alguses. Kahetsusväärselt põhineb mu kirjutis jaanuarikuisel külalisetendusel Salme kultuurikeskuses. Ega see minust kena ole, tean suurepäraselt, et lavastusi tuleb vaadata kodulaval. Sestap ei oska ega söanda mõõta, kuivõrd võõras mängupaik etenduse vunki ja uljust kahandas. Või vastupidi, eufooriat paisutas.

Pärast Rakvere teatri esietendust olen kirjutanud oma märkmikus: «1935. aasta mustvalge spioonifilmi totaalne paroodia on mõeldud ennekõike vaimukaks näitlejateatriks. Tervikuna jäi esietendus veel tehniliseks ja rabedaks.» Tõsi, lavamaterjalina on «39 astet» vembukas, aga nõudlik ja keeruline värk, mis vajab tublisti sisse-, kokku- ja vallamängimist, et neli osalist rolle maksimaalselt naudiksid, ja publik ühes nendega.