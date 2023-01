KULTUURIS KUUM ⟩ Endine karjäärikurjategija Tomas Legrant jäädvustas kriminaalse elutee raamatutesse

Raamat «Hundi loomus» räägib peategelase elust pärast Eestist lahkumist. Jätkub kriminaalne teekond, mis sedapuhku hõlmab valeidentiteetidega elamist, rahvusvahelisi pangapettusi ning Eesti kurjategijate argipäeva Soomes. See on järg «Kelmi südamele», kus Legrant kirjeldab, mismoodi algas tema karjäär kurjategijana. Taskuhäälingus tunnistab Legrant, et kõik raamatu sündmused on päriselt juhtunud.