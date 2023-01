Kas selle aasta suurim hitt? Uut ulmeseriaali hakkasid vaatama miljonid silmapaarid

15. jaanuaril jõudis HBO eetrisse uue postapokalüptilise ulmeseriaali «Viimased meie hulgas» («The Last of Us») avaosa, mis tegi vaatajanumbrite mõttes ühe HBO võimsama debüüdi. Viimase kümne aasta jooksul on sellel kanalil leidnud rohkem vaatajaid ainult mullu alanud «Lohede koja» esimene episood.