Hiljuti oma «juustukitarri» tagasi saanud legend esineb Eestis

Steve Vaid on nimetatud oma põlvkonna üheks kõige andekamaks kitarristiks. Frank Zappa käe alt tuule tiibadesse saanud muusik on jõudnud oma kümnenda stuudioalbumi kontsertturneeni «Inviolate» ning selle raames jõuab kolmekordne Grammy-võitja Eestisse 6. mail, esinedes Noblessneri valukojas.

Steve Vai on kitarrivirtuoos, helilooja ja produtsent ning teda peetakse üheks maailma parimaks kitarristiks. Tema albumeid on maailmas müüdud rohkem kui 15 miljonit eksemplari. Kolmekordse Grammy-võitja muusikukarjäär algas Frank Zappa juurest, sealt edasi on ta musitseerinud muuhulgas ka David Lee Rothi, Whitesnake’i ja Alcatrazziga.