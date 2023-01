Lennart Meri tegi tegemist Jakuutia kuradiga

Krasnogorski filmi- ja fotodokumentide arhiivis on säilinud filmihuvilise A. Bogdanovi 1965. aastal üles võetud unikaalne Tallinfilmi film «Jaht kuradile. Ekspeditsioon Labõnkõri» («Охота за чертом. Экспедиция на Лабынкыр»), mille teksti on koostanud Lennart Meri, kirjutab portaal fennoungria.ee. Režissöör on Eugen Rosental.