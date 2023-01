Pamela Anderson ja ohtlikud palgamõrvarid: Netflix avalikustas tänavuse filmikava

Märulisõprade rõõmuks naaseb Netflixi ka Chris Hemsworth järjega «Extraction 2», mis jätkab treenitud palgasõduri Tyler Rake'i teekonda kuritegelikus allmaailmas. 11. augustil saabub Netflixi aga «Võimatu missiooni» vaimus spioonipõnevik « Heart of Stone », kus Wonder Womanina tuntud Gal Gadot kehastab ettearvamatut naisspiooni.

10. novembril ilmub voogedastusteenusesse meisterlavastaja David Fincheri uusim film «The Killer», kus löövad kaasa tuntud näitlejad Michael Fassbender ja Tilda Swinton. Filmi aluseks on samanimeline prantsuse koomiks, mille autoriks on Alexis Nolent ehk Matz ning kunstnik Luc Jacamon. Ka see film keerleb palgamõrvari ümber, kes paisatakse verisesse arveteklaarimisse.