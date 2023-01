Meeleheitel koduperemehe värsistatud kaebed

Lühidus on selguse lähisugulane

«Üleelamiste vanake» on minu hinnangul Kruusa seni kõige rahvalikum kogu, selle tekstide ligipääsetavus seisneb ühtlasi nende lühiduses. Ta kirjutab: «Olude sunnil mu laulukesed jäävad / üha napimaks – / jäävad ühe lausega üksnes jäämäe tipuks» (lk 28).

Eks ta ole: lühidus on tarkuse ja selguse lähisugulane. Iga hea (ning iseäranis jaapani haikukultuuris marineerunud vaimu ja maitsemeelega) kirjanik hoidub liigsest sõnavahust, heidab enamiku paberile tikkuvatest värsiridadest varem või hiljem – aga hiljemalt enne nende trükkiminekut – minema kui redeli, millest on üles ronitud, aga mida rohkem tarvis ei lähe. Ikka selleks, et sõnad ei devalveeriks üksteist ja kvaliteet ei lahustuks kvantiteedis.