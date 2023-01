VV, «Neon Noir» 4/5

Vaevalt Ville Valo nägu, hääl ja sulnis kurbus kellelgi meelest on läinud, kuigi HIMi lagunemisest on möödas juba üsna mitu aastat. Aastaid vaikselt soolokarjääri kallal nokitsenud Valo on nüüd välja tulnud oma esimese täispika sooloalbumiga «Neon Noir», mis mõnes mõttes mõjub pea loomuliku jätkupeatükina HIMi loomingule.