Juurikas. Uusaastalubaduste täitmine püsib graafikus

Statistikute värskest vahekokkuvõttest selgub, et reedese seisuga pole kaineks saanud 99,98 protsenti uusaastalubadusi andnutest. Lubadustest on täidetud 0,0000001 protsenti.

88 protsenti kaalu langetada lubanud isikutest on jaanuarikuu esimesel dekaadil juurde võtnud rohkem kui 5 kilogrammi. Alkoholitarvitamist vähendada lubanud isikutest 77 protsenti on rohkem jooma hakanud. Ebakaines olekus tehtud sotsiaalmeedia postituste arv on jaanuarikuu jooksul kasvanud 877 protsenti.