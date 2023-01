Juurikas. Uudisjutt

Mina olen küll kirjamees, kelle palgele Pegasus ise oma tiivasirutusega tähetolmu on riputanud, kuid keda vaimuvaene rahvas ometigi märgata ei oska, kuna nemad ratsutada ei oska. Kuid nõnda kuulsaks ei osanud ma end kogunisti arvata, et lausa liikuvate piltide ehk kino sisse sattusin. Ja kuna seda komejanti mitut masti lehemehedki on kiita võtnud, siis otsustasin ka mina selle kohta ühe uudisjutu kirjutada, et ka minu uudisjuttu kiita võetaks. Ja siin see nüüd on. Algab järgmisest lausest.