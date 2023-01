PALATIST PLAADILEPINGUNI ⟩ Terviserikke tõttu kõnevõimetuks jäänud Tallinna muusik sõlmis suure plaadilepingu

«Ma tegin tööd juba enne õnnetust. Vahel on edasiminek väga vaevaline, aga see ei tähenda, et arengut poleks. Minimaalne samm on siiski ka samm,» ütles PK.

«Kogu see antud situatsioon tundub mulle väga ebaloogiline ja kohutavalt põnev, aga samas - äkki me ajamegi liiga palju elus loogikat taga. Kirgliku sihikindluse ja ratsionaalsuse suhe on alahinnatud. Elu on samal ajal etteplaneeritud, aga mitte miski pole kindel. Kõige väärtuslikum asi, mida me saame hoida, on idee. Meilt võib ära võtta kõik, aga meie ideedele ei pääse kunagi keegi liiga tegema.»

PK on alates varastest 2010-ndatest Eesti underground muusikamaailmas enimtuntud kui väga aktiivne uuekooli hip-hopi edasiviija. Ta on aastal 2017 alustanud «Parema Elu Nimel» liikumise ja peoseeria looja, mille lavalt on käinud läbi sellised Eesti artistid nagu Okym, Tiiu, Pizzafacial, Noodle Charity, Akar, MAAKUU ja mitmed teised.

«Meilt võib ära võtta kõik, aga meie ideedele ei pääse kunagi keegi liiga tegema.» - PK Foto: Raine Kapp

Viimaste aastate jooksul on mees kuulajaid kostitanud koostöödega rokimaailmas tegutsevate nimedega ning sellega järjepidevalt kustutanud oma loomes läbi aja niigi häguseid piirjooni. Kui ta 2021 aasta alguses ilmunud albumil “Wet Dreams & 911 Calls” oli kuulda tugevaid EDMi mõjutusi, siis sama aasta viimasel päeval väljutatud «appear offline» oli alternatiivroki, akustilise indie ja hiphopi segu.

Mõlemat kajastati mitmes väljaandes Brasiilias, Itaalias, USAs, Itaalias, Prantsusmaal ning Inglismaal.

«Sel pole väga vahet, kuhu meie tehtut enamuse poolt liigitatakse. Eklektilisus ei ole midagi, mida peaks pelgama vaid pigem avasüli vastu võtma. Vahel istun maha ja endal on ka naljakas mõelda, et alustatud sai MC Battlest ja nüüd on suurem osa lugusid vähemal või rohkemal määral seotud metalmuusikutega, aga see on epic teekond. Nagu vaataks filmi, aga samas iga sammuga alles ise kirjutaks süžeed.» kommenteerib PK.