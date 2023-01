SUUR KINOEDETABEL ⟩ Mis filme lõppenud aastal Eesti kinodes enim vaadati?

Diener tõi välja rõõmustava fakti: möödunud aasta kinoedetabelis on kolme parima hulgas lausa kaks suurepärast kodumaist teost: «Apteeker Melchior» ja «Kalev». «Selleks, et Eesti filmikunst areneks ja meie filmitegijate annet märgataks ka rahvusvahelisel areenil, on oluline, et eestlased ise käiksid kodumaist toodangut kinos vaatamas. See tagab meie filmivaldkonna jätkusuutliku arengu ja võimaldab toota rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist tippkvaliteeti. Näiteks «Apteeker Melchior» on linastunud 8 riigis ja film on valitud mitme rahvusvahelise filmifestivali programmi,» lisas ta.