KUUMIM ALBUM MAAILMAS ⟩ Måneskin mängib ohtlikku mängu

Maailma kuumim bänd Måneskin on muusikalises mõttes naljakas fenomen: nad on ühest küljest toonud rokkmuusika lähemale nooremale kuulajale, olles samal ajal pidurdamatu entiteet popmuusikamaailmas. Neis on teravmeelsust, vaimukust ja külgetõmbejõudu, millele on keeruline vastu panna, veel vähem seda ignoreerida. Seda tõestab ka bändi kolmas album «RUSH!».