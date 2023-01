Semperi ja Ojasoo «Macbeth» väärib aasta lavastuse tiitlit

«Macbeth» on aasta lavastus. Mis siis, et aasta on kestnud vaid 19 päeva, aga Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo ning Olari Eltsi töö seab alanud aastal teatrilati väga-väga kõrgele. Ma ei mäleta, millal ma teatrist väljudes nii puudutatud olin, aga ka endasse tõmbunud, vajasin ruumi ja aega, sest…

Me oleme elanud aasta aega sõjas. Arvasin, et ka mina olen muutunud sõja suhtes ükskõikseks, et olen näinud kõiki neid fotosid, lugenud neid uudiseid, muretsenud ja tundnud erinevaid tundeid. Nüüd aga nägin Estonia kontserdisaalis surma, kättemaksu, leina ja võimu, armastust, nägin inimese koledust. See puudutas. See pani mõtlema. Aga selles oli ka ilu, poeesiat – ei ole vist sobiv öelda, aga mõrvastseenid olid imelised. Mustade inimeste valgesse surilinadesse mässimine, nende marmorlikeks ingel-(helendavateks) olenditeks muutmine oli ilus. See oli hinge kraapiv (eriti üks stseen, mida ma ei taha ette ära rääkida, sest kui teil on võimalik seda lavastust vaadata, siis minge ja vaadake, kogege ja mõelge).