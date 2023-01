AK ⟩ Me peame rääkima surmast

Kuigi surmaga seotud uskumuste, kommete ja tavade lähtekohad on maailma rahvastel üsna sarnast algupära, on inimeste suhtumine surma ja surnutesse läbi aegade sõltunud kultuurikontekstist. Surma paratamatusest sugenev traagiline elutaju on kõikidel aegadel andnud alust filosoofilistele ja religioossetele käsitlustele surmast, eeskätt hingest ja igavesest elust – seisundist, kus pole surma.